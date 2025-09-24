Сенаторы провели осеннюю кадровую ротацию

24 сентября в Совете федерации (СФ) прошла традиционная сентябрьская пересменка: палату покинули сенаторы, чьи полномочия истекли, а их место заняли новые члены СФ, делегированные по итогам единого дня голосования.

Самым высокопоставленным сенатором, которому потребовалось переутверждение в должности, стал первый вице-спикер Андрей Яцкин. Как и предполагал “Ъ”, он сохранил и мандат представителя ростовского губернатора в СФ, и пост в руководстве палаты (см. “Ъ” от 22 июля). Перед голосованием по этому вопросу спикер СФ Валентина Матвиенко предложила коллегам выставить альтернативную кандидатуру, но таковой не нашлось. «Желающих нет»,— с улыбкой констатировала она. И дала своему заместителю самую лестную характеристику: «Мы часто ходим по минному полю — ни разу не взорвался».

Позже сенаторы переназначили действующего аудитора Счетной палаты (СП) Андрея Батуркина и утвердили на аналогичную должность заместителя руководителя аппарата СП Елену Бойцову. Что же касается законодательной повестки первого заседания, то она оказалась короткой: сенаторы ратифицировали ряд международных соглашений с Вьетнамом и Турцией, денонсировали Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и одобрили несколько законов, которые успела принять Госдума после начала осенней сессии.

Андрей Прах