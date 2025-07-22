В палате все спокойно

На текущей неделе в большинстве регионов, где пройдут губернаторские выборы, стартует прием документов для регистрации кандидатов. В рамках этого этапа участники гонки определяются со своими будущими представителями в Совете федерации (СФ). По данным “Ъ”, несмотря на большое количество избирательных кампаний, президиум верхней палаты ротации не затронут: свои посты сохранят и первый вице-спикер Андрей Яцкин, и заместитель председателя Николай Журавлев. При этом перестановки возможны в руководстве отдельных комитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что первый вице-спикер Андрей Яцкин снова будет представлять в Совете федерации исполнительную власть Ростовской области, “Ъ” рассказал источник, близкий к администрации президента. Другой осведомленный собеседник уточнил, что после переназначения сенатор также сохранит должность в президиуме верхней палаты.

Андрей Яцкин — выходец из аппарата Белого дома. В 1999 году он являлся помощником сначала премьер-министра Сергея Степашина, затем — Владимир Путина. С 2000 года работал в аппарате заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака, а после его перехода в правительство в 2004 году стал полномочным представителем кабмина в СФ. Провел на этом посту более 16 лет. В сентябре 2020 года губернатор Ростовской области Василий Голубев делегировал Андрея Яцкина в верхнюю палату в качестве сенатора. В новом статусе он занял пост первого вице-спикера, сменив «тяжеловеса» Николая Федорова. Сам господин Голубев в ноябре 2024-го уступил место президенту ОАК Юрию Слюсарю, который будет участвовать в предстоящих сентябрьских выборах.

Останется на прежней должности и вице-спикер Николай Журавлев. В 2011 году он был делегирован в СФ еще экс-губернатором Костромской области Игорем Слюняевым.

Пришедший ему на смену Сергей Ситников уже трижды переназначал господина Журавлева и сделает это в четвертый раз, говорит источник “Ъ” в верхней палате.

В сентябре 2019 года сенатор возглавил один из ключевых комитетов — по бюджету и финансовым рынкам, однако уже через два месяца получил место в президиуме. Главой комитета, в свою очередь, стал экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. По словам источника “Ъ”, близкого к региональной власти, господин Артамонов также будет переназначен в СФ.

Ротации возможны на уровне руководства других комитетов. В частности, ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что по итогам сентябрьских выборов СФ может покинуть заместитель председателя комитета по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, который представляет исполнительную власть Пермского края. По данным издания, место господина Климова якобы может понадобиться другой фигуре, однако сам сенатор сопротивляется отставке. Источник “Ъ”, близкий к краевым властям, утверждает, что глава комиссии войдет в «сенаторскую тройку» (список кандидатов, из которого победитель выбирает своего представителя в СФ) губернатора Дмитрия Махонина, но окончательное решение «примут не в Перми».

Кроме того, верхнюю палату может покинуть еще один заместитель председателя международного комитета — сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева, которая состоит в ЛДПР. В прошлом году губернатор Денис Паслер продлил ее полномочия на новый срок, однако в апреле сам он возглавил Свердловскую область. Пришедший на смену Евгений Солнцев включил в «тройку» не только госпожу Афанасьеву, но и начальника департамента по работе с регионами Уральского и Приволжского федеральных округов в управлении президента по внутренней политике Юрия Шевякова. Осведомленный источник “Ъ” говорит, что выбор может быть сделан в пользу федерального чиновника.

Не исключено, что господин Паслер тоже сменит своего представителя в СФ, писали ранее «Ведомости».

По данным источника “Ъ” в свердловском правительстве, вместе с действующим сенатором Виктором Шептием в его «тройку» могут войти мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель законодательного собрания области Людмила Бабушкина.

Наконец, как уже ранее сообщал “Ъ”, замена точно произойдет в Тамбовской области: сенатора Михаила Белоусова сменит его коллега из Курской области Александр Кондратьев. В свою очередь, место господина Кондратьева может занять депутат Курской областной думы и олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова. Вместе с ней в «тройку» врио губернатора Александра Хинштейна входят командир добровольческого формирования «Барс-Курск» и генерал-майор Игорь Чечулин, а также гендиректор НПО «Электроагрегат» Николай Шевченко.

Андрей Прах; Вячеслав Суханов, Пермь; Анна Капустина, Екатеринбург