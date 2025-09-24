Рост тарифов на воду в Белгородской области оценили в 40%

В Белгородской области зафиксирован значительный рост тарифов на услуги холодного водоснабжения — до 40%. На проблему обратили внимание в Государственной думе, сообщается в соцсетях.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что наиболее заметное увеличение тарифов на холодную воду в сравнении с 2024 годом произошло в Белгородской области, Ингушетии, Северной Осетии и Республике Хакасия. В этих регионах рост составил от 30 до 40%. По горячей воде наибольший рост отмечен в Вологодской области, Магаданской области, Удмуртии и на Чукотке — от 43 до 80%.

По словам господина Пахомова, рост тарифов объясняется реализацией инвестпрограмм, действующими концессиями или доведением показателей до экономически обоснованного уровня. Однако для граждан эти доводы не снижают нагрузки, подчеркнул депутат. Проверки по факту повышения тарифов проводит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По их итогам уже выдано около 100 предписаний о снижении стоимости коммунальных услуг. В целом за год в тарифах ЖКХ выявлено порядка 35 млрд руб. необоснованных расходов.

Очередная индексация платы за жилищно-коммунальные услуги прошла в России 1 июля. Средний рост тарифов составил около 13%. Этот показатель стал максимальным за последние десять лет.

Анна Швечикова