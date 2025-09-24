В Екатеринбурге 70-летний водитель сбил женщину с ребенком возле школы

В Екатеринбурге 24 сентября 70-летний водитель сбил женщину с 7-летним сыном на пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. ДТП произошло возле школы на улице Академической.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta не уступил дорогу пешеходам. Мужчина с 53-летним водительским стажем объяснил, что не заметил пешеходов, так как они «слились с кустами». В результате оба пострадавших были госпитализированы, мальчик получил травму головы.

В отношении водителя составлены административные протоколы за непредоставление преимущества пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ) и отсутствие путевого листа (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ). Возбуждено административное расследование по факту нарушения ПДД, повлекшего вред здоровью (ст. 12.24 КоАП РФ).

В ведомстве отметили, что в связи с инцидентом Госавтоинспекция усилит патрулирование и проверит организацию дорожного движения у школы.

Полина Бабинцева