Днем над Кубанью, Крымом и еще несколькими регионами сбили 25 БПЛА

В период с 12:00 мск до 18:00 мск 24 сентября над Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря уничтожили 25 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По последним данным, количество пострадавших в результате удара БПЛА по центру Новороссийска выросло до 11. Два человека погибли. Повреждены несколько домов и машин. В городе действует режим ЧС.

Вячеслав Рыжков