В Чувашии назначили первого замминистра здравоохранения

Первым заместителем министра здравоохранения Чувашской Республики стала Марина Сергеева. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Сергей Артамонов, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Марина Сергеева работает в медицине более 25 лет. В начале карьеры она занимала должность санитарки в Моргаушской больнице, затем работала в чебоксарской ГКБ № 1, была заведующей отделением и заместителем главного врача в Республиканской клинической больнице.

До нее с 2020 года должность первого замминистра здравоохранения Чувашии занимал Владимир Гладнев. В феврале этого года его освободили от должности.

Влас Северин