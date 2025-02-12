Первый замминистра здравоохранения Чувашии освобожден от должности

Владимир Гладнев освобожден от должности первого заместителя министра здравоохранения Чувашии. Соответствующее распоряжение Кабмина Чувашии подписал глава региона Олег Николаев.

«Освободить Гладнева Владимира Юрьевича от должности первого заместителя министра здравоохранения Чувашской Республики», — говорится в опубликованном документе.

Господин Гладнев занимал должность с 20 июля 2022 г.

24 декабря 2024 года сообщалось, что от должности был освобожден первый заместитель министра промышленности и энергетики Чувашии Николай Кадеев. Он занимал этот пост с 21 ноября 2024 года.

Артём Дергунов