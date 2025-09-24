Объем инвестиций в экономику Ставропольского края вырос на 2,5% за год

В январе-июне 2025 года объем инвестиций в экономику Ставропольского края достиг 141,7 млрд руб., что на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья.

Сейчас в крае действует 44 инвестсоглашения на сумму более 124,8 млрд руб. Их реализация позволит создать 4,9 тыс. рабочих мест.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что с 2016 по 2024 год объем вложенных инвестиций в развитие Ставропольского края вырос почти на 68% и составил 384 млрд руб. Восемь лет назад этот показатель в денежном выражении составлял 123 млрд руб.

Наталья Белоштейн