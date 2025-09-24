Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск выросло до 11

В Центральном районе Новороссийска продолжается работа экстренных служб по ликвидации последствий атаки беспилотников. На месте задействованы спасатели, полиция и представители администрации. Возгорание в многоквартирном доме потушено, проводится обследование территории, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По данным оперативного штаба, погибли два человека, пострадали 11, из них двое находятся в тяжелом состоянии, четверо получили травмы средней тяжести и пятеро — легкие. Восемь человек госпитализированы, трое отказались от лечения. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

После завершения оперативных мероприятий начнется поквартирный обход для оценки ущерба. На базе Технико-экономического лицея развернут пункт временного размещения. Штаб продолжает координировать действия служб для устранения последствий атаки.

Вячеслав Рыжков

