Советник главы ЦБ объяснил, почему инфляция на Кубани коррелирует с российской

Показатели инфляции на Кубани все последнее десятилетие практически полностью коррелируют с общероссийскими. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. По его словам, чаще всего это явление объясняется конкурентностью и диверсифицированностью экономики региона.

«Разброс по регионам бывает достаточно большим. В Краснодарском крае инфляция на 10-летнем периоде оказалась очень близка инфляции в среднем по России. Даже в отдельные периоды сильных отклонений вверх или вниз не возникало. Причины отклонений обычно — это шоки, шоки на стороне предложения, шоки на стороне спроса. Чем более конкурентен бизнес, чем более конкурентны потребительские рынки, чем более открыта экономика, чем более она диверсифицирована, тем, как правило, эти регионы более стабильны и тем там меньше возникает отклонений от общероссийских трендов»,— рассказал Кирилл Тремасов во время общения с журналистами в ходе коммуникационной сессии, посвященной денежно-кредитной политике ЦБ, которая в среду прошла в Южном ГУ Банка России.

По данным Банка России, годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%. Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики по итогам года она снизится до 6–7% и вернется к 4% в 2026 году.

Ранее также сообщалось, что министр экономики Кубани Алексей Юртаев на сессии заявил, что темпы экономического роста в Краснодарском крае сейчас близки к нулю. Однако со следующего года, благодаря принятым мерам, в минэке прогнозируют уже выход на 3-процентный рост.

Михаил Волкодав