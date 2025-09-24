Бывшему главе филиала «ВСК» Юрию Серги утвердили обвинение

Военная прокуратура утвердила обвинение по делу экс-начальника филиала «Строительное управление Ленинградского военного округа» Военно-строительной компании (ППК «ВСК») Юрия Серги. Его обвиняют в получении семи крупных и особо крупных взяток. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2022-2023 годах фигурант получил около 6 млн руб. от руководителей трех компаний. За это взяткодателям пообещали включение в списки для участия в закупках и дальнейшее покровительство. Также обвиняемый должен был заключить с организациями контракты на строительство военных объектов и не следить за их исполнением.

Посредниками при передаче взяток назвали одного из заместителей и подчиненного экс-начальника. Они получили от коммерсантов 3,5 млн и 240 тыс. руб. соответственно. Их дела выделили в отдельные производства. Расследование против взяткодателей прекращено, так как они сотрудничали со следствием.

Ранее военная прокуратура отменила постановление о возбуждении дела против начальника филиала «ВСК» по Ленинградскому военному округу Андрея Мостовского. Ему вменяли мошенничество. Как утверждали СМИ, дело было связано с махинациями при строительстве Кадетского корпуса СКР в Петергофе.

Никита Черненко