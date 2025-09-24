ЗакС Ленобласти запретил нахождение несовершеннолетних в кальянных и курилках

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти на пленарном заседании в среду, 24 сентября, единогласно во втором и третьем чтениях приняли законопроект, запрещающий присутствие несовершеннолетних в кальянных и курительных залах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Легендарная» курительная комната в международном аэропорту Пулково.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ «Легендарная» курительная комната в международном аэропорту Пулково.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе областного ЗакСа, федеральное законодательство уже содержит запрет на продажу и потребление табака несовершеннолетними, «однако на практике все еще фиксируются случаи курения среди подростков». «Более того, дети продолжают посещать места, где курение официально разрешено для взрослых, подвергаясь воздействию вторичного табачного дыма»,— пояснили в парламенте Ленобласти.

Данный законопроект запрещает детям находиться в залах, где предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных зонах для курения вне зависимости от времени суток.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга намерены воспользоваться правом запретить вейпы.

Андрей Цедрик