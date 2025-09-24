США заявили о готовности заместить поставки российского газа и нефти в Европу

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты готовы полностью заместить все поставляемые в Европу российский газ, нефть и нефтепродукты.

«Америка готова сегодня заместить весь российский газ, который поступает в Европу, и все российские нефтепродукты. У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности — и повестка президента (Дональда Трампа.— ''Ъ'') — это мир»,— заявил Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

23 сентября, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Дональд Трамп раскритиковал страны Европы, которые продолжают закупать российские нефть и газ. Он пообещал обсудить этот вопрос с европейскими лидерами. Крис Райт говорил, что прекращение Евросоюзом импорта российских нефти и газа может способствовать усилиям президента США завершить боевые действия на Украине.

Подробнее о заявлении Трампа — в материале «Ъ» «Президент мира проиграл войну».

Лусине Баласян