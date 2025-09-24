Чемпионка мира по биатлону Жюлья Симон предстанет перед судом по делу о краже

Французская биатлонистка Жюлья Симон в октябре предстанет перед судом по обвинению в краже и мошенничестве. Об этом сообщает газета Le Dauphine Libere.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жюлья Симон

Фото: Petr David Josek / AP Жюлья Симон

Фото: Petr David Josek / AP

В 2023 году Симон была задержана по подозрению в использовании чужих банковских карт для совершения покупок в интернет-магазинах. Как сообщала Le Dauphine Libere, дело в отношении биатлонистки было возбуждено после двух жалоб, поданных в 2022 году. Одна из них принадлежала коллеге Симон по национальной команде Жюстине Бреза-Буше, вторая — неназванному сотруднику сборной. Ущерб был оценен в €1 тыс. Симон отвергала обвинения и заявляла, что от ее имени преступления совершили неизвестные.

В 2024 году итальянская газета Stampa писала, что биатлонистку обязали выплатить штраф и компенсацию, сумма не уточнялась. Le Dauphine Libere пишет, что Симон и Брезаз-Буше дадут объяснения мировым судьям.

Жюлье Симон 28 лет. Она является десятикратной чемпионкой мира. В 2022 году в составе сборной Франции завоевала серебряную медаль Олимпийски игр в смешанной эстафете.

Таисия Орлова