В Екатеринбурге из-за закрытия мотосезона ограничат движение возле ККТ «Космос»

В Екатеринбурге в субботу, 27 сентября, у ККТ «Космос» пройдет мероприятие мотоклуба «Черные ножи», посвященное закрытию мотосезона 2025 года, сообщили в мэрии. В связи с этим движение транспорта на улице Дзержинского, от Царской до Горького, будет ограничено с 11:00 до 16:00.

В программе мероприятия запланирован мотопробег, который начнется в 14:00. Маршрут пробега пройдет по следующему маршруту: ККТ «Космос» – улицы Царская – Дзержинского – Николая Никонова – Свердлова – Челюскинцев – Восточная – Ткачей – Машинная – Луганская – Объездная дорога – Московская – Челюскинцев – Свердлова – Николая Никонова – Царская – Дзержинского.

«Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность движения транспорта и пешеходов в местах проведения публичного мероприятия будут сотрудники Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Екатеринбургу»,— говорится в сообщении.

Полина Бабинцева