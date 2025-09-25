«СберМобайл» запустился в ДНР

Виртуальный оператор «СберМобайл» запустился в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в пресс-службе компании.

Виртуальный оператор из экосистемы «Сбера» будет работать в ДНР на сетях оператора «Миранд-медиа», у которого более 3 тыс. базовых станций в республике.

Мобильный виртуальный оператор связи (MVNO) предоставляет услуги под собственным брендом, арендуя при этом инфраструктуру у хост-оператора. Совокупная абонентская база MVNO в России превышает 20 млн. По данным агентства TelecomDaily, «СберМобайл» удерживает 6% рынка, а лидер — Yota с 40% от всех абонентов.

Согласно пресс-релизу, в ДНР будет доступен весь функционал «СберМобайла». Оформить сим-карту можно в полноформатном офисе «Сбера» и онлайн: на сайте оператора или в мобильном приложении Сбербанка.

Как ранее писал «Ъ», эксперты не прогнозируют «СберМобайлу» большой выгоды от прихода в регион и называют запуск скорее имиджевым моментом. Пресс-служба оператора подчеркивает в распространенном сообщении, что с приходом в ДНР «СберМобайл» теперь представлен во всех 89 регионах России.

Подробнее о расширении оператора — в материале «Новые территории заполняет виртуальность».

Степан Мельчаков