Кириенко: до недавних пор «Яндекс» нельзя было назвать российской компанией

«Яндекс» (MOEX: YDEX) — предмет гордости россиян, но еще недавно он был голландской компанией с контрольным пакетом у акционеров из США и Англии. Таким мнением поделился первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

«Давайте по-честному скажем, что мы всегда говорили, что Россия может гордиться тем, что у нас поиск "Яндекса" исторически сформирован практически одновременно со всеми зарубежными площадками»,— сказал чиновник на заседании Российского интернет-форума 2025 (цитата по «Интерфаксу»). «Могли ли мы считать это полностью суверенной компанией? — продолжил господин Кириенко. — Скорее, нет».

Как отметил замглавы АП, сегодня все компании, обеспечивающие независимость РФ в цифровой сфере, действительно являются российскими. А стран, обладающих всей полнотой интернет-суверенитета, по замечанию чиновника, всего три: США, Китай и Россия.

В 2024 году нидерландская Yandex N.V закрыла сделку по продаже активов в России консорциуму российских инвесторов. Вслед за этим компания сменила название на Nebius Group. Впоследствии ее возглавил сооснователь и бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож.