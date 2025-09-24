Кириенко: Россия — третья страна в мире с суверенным интернетом
В мире существует всего три страны, обладающие всей полнотой цифрового суверенитета. Россия с недавних пор стала одной из них, заявил первый заместитель руководителя администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Стран, которые обладают всей полнотой такого цифрового суверенитета, в мире значительно меньше, чем, например, стран ядерного клуба»,— сказал господин Кириенко на заседании Российского интернет-форума 2025 (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, «это много о чем говорит». К обладателям суверенного интернета он также причислил США и Китай.
Замруководителя АП отметил, что цифровой суверенитет не подразумевает отказа от зарубежных платформ. Это лишь гарантия того, что стране невозможно «что-либо диктовать». В частности, до появления отечественного магазина приложений России сложно было заставить иностранные компании соблюдать российское законодательство. Как объяснил Сергей Кириенко, в ответ на соответствующее требование Москва не редко сталкивалась с «вежливым намеком» на отключение от заграничных «сторов».
Сейчас, по словам господина Кириенко, в России есть свой поисковик, соцсеть и видеоплатформа. Причем «беспрецедентное» санкционное давление, оказанное на российскую интернет-отрасль, лишь стимулировало ее к «опережающему росту».