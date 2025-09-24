Липецкая «Энергия» в первом полугодии нарастила выручку на треть

По итогам первого полугодия 2025-го липецкое ПАО «Энергия», подконтрольное семье спикера липецкого облсовета Владимира Серикова, показало выручку в 10,6 млрд руб. вместо 7 млрд руб. Это на 34% больше, чем летом 2024 года. Однако за год компания успела снизить прибыль на 14% — до 1,2 млрд вместо 1,4 млрд руб. прошлым летом. Об этом говорится в опубликованной отчетности ПАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Энергия» Фото: ПАО «Энергия»

Прибыль от продаж выросла на 43,5%, до 2,57 млрд руб. вместо 1,12 млрд руб. Себестоимость продаж также увеличилась на 27,8%, составив 7,3 млрд руб. против 5,3 млрд руб. годом ранее.

Предприятие было основано в 1941 году. По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в октябре 1992 года. Основной вид деятельности — производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей. Уставный капитал — 125 тыс. руб. На сегодняшний день ПАО «Энергия» победила в 321 закупке (общей суммой 1,5 млрд руб.). Компании заказывают поставки химических воздушно-цинковых источников тока, батареи 2,6В–300Ач и прочую продукцию.

По данным «Спарк-Интерфакс» на 2022 год, 25,5% компании принадлежало Галине Архипенко, 22,99% — Владимиру Серикову, 20% — Юлии (Владимировне) Сериковой, 13,91% — Владимиру Архипенко, 8,91% — Ирине (Владимировне) Архипенко. Более актуальные данные не раскрываются. Генеральный директор — Андрей Низкоус.

О том, с какими финпоказателями компания ПАО завершило 2024 год — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова