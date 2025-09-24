Подросток на самокате получил тяжелые травмы в ДТП на проспекте Королева

Управлявшего электросамокатом 16-летнего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии после столкновения с машиной на проспекте Королева. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла накануне в 12:46 на углу проспектов Королева и Сизова. Учащийся первого курса колледжа пересекал проезжую часть на электросамокате, в этот момент его сбил 22-летней водитель на автомобиле Nissan Tiida.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что школьники на электросамокате столкнулись с фурой во Мге.

Артемий Чулков