Школьники на электросамокате столкнулись с фурой во Мге, проводится проверка

Полиция проводит проверку по факту столкновения электросамоката с двумя несовершеннолетними и грузовика в городском поселке Мга. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась 14 сентября в 18:40 у дома по адресу г. п. Мга Советский проспект, 54. Электросамокат под управлением 15-летнего подростка пересекал нерегулируемый пешеходный переход и столкнулся с фургоном «ГАЗ-2752».

В результате ДТП управлявшего самокатом школьника госпитализировали в тяжелом состоянии, 10-летнего пассажира СИМ отпустили после осмотра медиками на месте.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге задержали сбившего первоклассницу водителя.

Артемий Чулков