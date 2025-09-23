В шахтах потемнело

По итогам 2025 года выручка российских угольщиков может упасть до минимума с 2020 года, а доля убыточных предприятий — превысить 70%. Помимо неблагоприятной ценовой ситуации на мировых рынках на компании влияет и рост логистических расходов. Период низких цен на мировом рынке может продлиться еще два-три года, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Выручка предприятий угольной отрасли по итогам 2025 года в условиях низких мировых цен и сокращения поставок может сократиться на 12%, до 1,55 трлн руб. Это станет минимумом с 2020 года, когда показатель немного превышал 1 трлн руб. Такие данные привели аналитики NEFT Research на конференции «Кризис у угольной отрасли. Выход есть», которая прошла 22 сентября.

Доля убыточных угольных предприятий к концу года, считают аналитики, может вырасти до 71% против 48% в 2024 году. Это рекордный показатель как минимум с 2019 года, согласно презентации NEFT Research. Убытки российских угольщиков до налогообложения за шесть месяцев составили 172 млрд руб., превысив показатель за весь 2024 год.

Как указывают аналитики, добыча угля в России снижается третий год подряд и в 2025 году составит около 436 млн тонн. Экспорт падает с 2021 года из-за санкций, высоких логистических издержек и снижения мирового спроса: в 2025 году ожидается сокращение на 2,6% год к году, до 189 млн тонн. При реализации прогнозов добыча станет минимальной с 2020 года, когда она составила 402 млн тонн, а экспорт обновит минимум с 2019 года. В угледобывающих компаниях “Ъ” не ответили.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин говорит, что на финансовые результаты угольных компаний, помимо неблагоприятной ценовой ситуации на мировых рынках, давит и рост транспортных расходов, обусловленный необходимостью перенаправления экспортных поставок с европейского на азиатский вектор. «Доля логистической составляющей в конечной цене продукта для рынков Азии в отдельных случаях доходит до 80%, что существенно снижает рентабельность»,— поясняет он.

По словам господина Гришунина, проблема усиливается ограничениями пропускной способности БАМа и Транссиба. Дополнительное негативное влияние оказывает сокращение импортных потребностей основных стран-покупателей, в первую очередь Китая, ориентированного на наращивание добычи и развитие альтернативной энергетики, сохраняющийся уровень фискальной нагрузки и высокие железнодорожные тарифы, перечисляет он.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что ряд стран в Юго-Восточной Азии, Турция, Южная Корея, Египет и Марокко продолжают увеличивать импорт энергетического угля. Успех экспортеров, по его мнению, во многом зависит от оперативного перенаправления потоков на рынки, где присутствует спрос в определенный момент времени. Российским угольщикам, добавляет аналитик, обеспечивают конкурентное преимущество наличие собственных обогатительных мощностей, высокая калорийность экспортируемого угля и минимальное содержание вредных веществ.

По словам директора Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александра Семина, сильная сторона российских экспортеров угля — относительно низкая себестоимость добычи, а новые ниши уже открываются. Так, отмечает эксперт, растут поставки в Южную Корею при спаде импорта из Австралии. Турция при сокращении закупок австралийского и американского коксующегося угля наращивает ввоз из РФ, добавляет господин Семин. Эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов считает, что поддержать угольщиков может и внутренний спрос, в том числе за счет строительства ТЭС на Дальнем Востоке.

Как отмечают в NEFT Research, в 2025 году мировые котировки угля упали до кризисных уровней 2019–2020 годов. Текущий период низких цен на глобальном рынке, по мнению аналитиков, может продлиться два-три года, и за это время ожидается уход с рынка наименее эффективных производителей. В 2028 году, допускают они, котировки могут восстановиться до уровней середины 2010-х годов.

В своем целевом (наиболее позитивном) сценарии при реализации мероприятий для сбалансированного развития ТЭКа, а также технологического суверенитета и их конкурентоспособности, к 2030 году добыча угля в России может увеличиться до 492–530 млн тонн, к 2050-му — до 586–662 млн тонн, прогнозируют в NEFT Research. Есть риск реализации и стресс-сценария, который предполагает ухудшение ситуации в отрасли и дальнейшее сокращение экспортных возможностей. В этом случае к 2050 году добыча угля в РФ снизится до 319 млн тонн.

Полина Трифонова