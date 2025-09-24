Сборная Польши по волейболу сыграет с командой Италии в полуфинале ЧМ

Сборная Польши по волейболу обыграла команду Турции в четвертьфинале чемпионата мира. Турнир проходит на Филиппинах.

Матч завершился со счетом 3:0 (25:15, 25:22, 25:19). Самым результативным игроком встречи стал польский волейболист Вильфредо Леон, выступающий на позиции доигровщика. Он набрал 12 очков. 11 баллов на счету турецкого диагонального Адиса Лагумджии.

Следующим соперником сборной Польши станет команда Италии, которая в четвертьфинале оказалась сильнее бельгийцев — 3:0 (26:13, 25:18, 25:18). На чемпионате мира 2022 года поляки и итальянцы встречались в финале. Победу одержала сборная Италии.

Остальные полуфиналисты определятся 25 сентября. Сборная Чехии сыграет с командой Ирана, американцы — с болгарами.

Чемпионат мира завершится 28 сентября.

Таисия Орлова