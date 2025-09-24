ВТБ ожидает снижения ставки Центробанка до 16% к концу года

Банк России в конце года может снизить ключевую ставку до 16%. Это отражено во внутреннем прогнозе ВТБ (MOEX: VTBR), сообщил на инвестфоруме «Россия Зовет!» первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

По мнению топ-менеджера, на запланированных в этом году двух заседаниях ЦБ по ставке допустимы разные варианты решений: регулятор может снижать по 0,5 процентного пункта на каждом или снизить на 1 п.п. сразу к концу года.

В сентябре ЦБ третий раз подряд снизил ключевую ставку, сейчас она составляет 17% годовых. При этом регулятор подчеркивал, что планирует сохранять жесткость денежно-кредитной политики для достижения целей по инфляции. Господин Пьянов полагает, что заложенное в бюджет повышение НДС приведет к тому, что регулятор будет с осторожностью принимать решения по ставке.