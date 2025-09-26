Из свежей почты

Вероника Бобкова, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 219 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 32 тыс. руб.

Я оформила опекунство над Вероникой, когда ей было пять месяцев. Ее родная мама, моя приемная дочка, оставила девочку в роддоме. Врачи говорили, что ее здоровье безнадежно утрачено. Я все силы бросила на лечение. Очень эффективной оказалась реабилитация в московском Институте медтехнологий (ИМТ), оплаченная Русфондом. У Вероники снизился тонус мышц, улучшилась координация. На короткие расстояния она ходит сама, на длинные — с тростями. Вероника отлично учится, занимает призовые места на вокальных конкурсах. Но проблем еще много: надо улучшать качество ходьбы, укреплять мышцы. Помогите продолжить лечение! Надежда Бобкова, Пензенская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Веронике необходимо лечение, направленное на нормализацию мышечного тонуса, укрепление мышц, развитие координации».

Вова Подгоров, 3 года, тугоухость 4-й степени, требуется слухоречевая реабилитация. 171 880 руб.

Внимание! Цена реабилитации 407 880 руб. Александр Иванович Соболь внес 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 36 тыс. руб.

Вове было два месяца, когда у него выявили тугоухость 4-й степени. В год врачи установили кохлеарный имплант на левое ухо, подключили слуховой процессор. Сын стал гораздо спокойнее, начал откликаться на имя. Затем установили имплант на правое ухо. Мы занимались с сурдопедагогом, чтобы научить Вову распознавать звуки и говорить. Отличные результаты получили в подмосковном центре: сын понимает речь, строит простые фразы. Чтобы Вова развивался, ему нужно продолжать реабилитацию. Помогите с оплатой! Анастасия Подгорова, Астраханская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Реабилитация и контроль настроек процессора способствуют социальной адаптации Вовы и позволят ему обучаться в школе».

Лиза Голубкова, 2 года, первичный иммунодефицит, синдром Швахмана — Даймонда, спасет трансплантация костного мозга (ТКМ), требуется подготовка донора, забор костного мозга и доставка трансплантата. 225 700 руб.

Внимание! Цена подготовки, забора и доставки 656 816 руб. В рамках акции «Дети вместо цветов» собрано 331 116 руб. Александр Иванович Соболь внес 100 тыс. руб.

У дочки с рождения был низкий уровень тромбоцитов, она плохо прибавляла в весе, часто болела. Поставить точный диагноз удалось лишь в два года: у Лизы тяжелое заболевание, при котором страдает иммунная система, организм беззащитен перед инфекциями. Спасет дочь только ТКМ. Генетический близнец для нее нашелся в регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Но государство не оплачивает сопутствующие расходы на донора и доставку трансплантата в клинику. Спасите Лизу! Валерия Голубкова, Санкт-Петербург

Медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Герова: «Подготовку неродственного донора для Лизы, забор костного мозга и доставку трансплантата организует наш некоммерческий регистр».

Уля Стуликова, 3 года, последствия остеомиелита, нижний парапарез, требуется реабилитация. 209 870 руб.

Внимание! Цена реабилитации 529 870 руб. Инвесторы Summit Group внесли 6840 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 313 160 тыс. руб.

В месяц у Ули поднялась температура, она перестала двигать ножками. Оказалось, у дочки остеомиелит позвоночника с гнойным воспалением. Врачи срочно удалили абсцессы спинного мозга. Затем на позвоночник поставили металлоконструкцию, чтобы устранить сдавливание спинного мозга. Мы занялись реабилитацией, Уля научилась подтягивать ноги, вставать на четвереньки. Благодаря терапии в центре «Преодоление» дочь окрепла и начала опираться на ноги, пытается сознательно включать их в работу. Лечение нужно продолжить, но мы не можем его оплатить. Дарья Быстрых, Московская область

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Уля научилась переворачиваться, вставать на высокие колени, ползать. Для поддержания двигательной активности лечение надо продолжать».

