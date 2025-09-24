Форвард Хмелевский получил предложение о контракте от клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс»

Американский нападающий Александр Хмелевский может продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс». Об этом «Матч ТВ» сообщил агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы игрока.

23 сентября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялся обмен, в результате которого казанский «Ак Барс» получил Александра Хмелевского, а уфимский «Салават Юлаев» — денежную компенсацию и канадского защитника Уайтта Калинюка. При этом контракт форварда с «Ак Барсом» все еще не подписан.

По словам генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, Хмелевский сам запросил обмен. После шести матчей команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. СМИ сообщали, что нападающий хотел перейти в омский «Авангард», с которым были достигнуты предварительные договоренности. Однако уфимский клуб решил произвести обмен с «Ак Барсом». По данным «Спорт-Экспресса», казанцы предложили за Хмелевского 230 млн рублей.

Как сообщает «Матч ТВ», «Сан-Хосе» предлагает односторонний контракт, по которому Хмелевский может уехать в НХЛ, «если его вынудят играть за ''Ак Барс''». Нападающий представлял «Шаркс» в сезона-2020/21 и 2021/22. За команду он провел 24 матча, отметившись десятью результативными передачами.

Таисия Орлова