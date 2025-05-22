«Городу здоровья» сверстали бюджетный план

Региональные власти направили на государственную экспертизу ценовой аудит бюджетных инвестиций по проекту «Город здоровья» — на базе областной больницы им. Семашко и областного онкодиспансера планируется сделать единый онкологический центр, построив на их территории хирургический корпус с поликлиникой и здание с циклотроном для получения радиоактивных частиц. Предварительно весь проект оценен более чем в 22 млрд руб. В областном минздраве планируют в следующем году получить одобрение правительственной комиссии. По выражению заместителя губернатора Андрея Чечерина, это позволит «разморозить» более 11 млрд руб. в федеральном бюджете на проект нижегородского онкоцентра. Строительство «Города здоровья» предполагается осуществить в 2026–2028 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские власти направили на оценку в Главгосэкспертизу России ценовой аудит бюджетных инвестиций по созданию «Города здоровья» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Чечерин на заседании комитета заксобрания по социальным вопросам. Он пояснил, что это предпроектная проработка строительства медицинского центра, в которую включена привязка к местности, поэтажный план новых зданий, полученные техусловия и геоизыскания. По словам чиновника, это «50% проекта».

Таким образом, в областном правительстве отказались от идеи строительства отдельного онкоцентра в Новинках, решив, что логичнее и правильнее использовать уже имеющуюся базу областной клинической больницы им. Семашко с областным онкодиспансером. За счет этого получится сконцентрировать всю онкологическую помощь в одном месте. Для этого предполагается на территории больницы построить Центр ядерной медицины с циклотроном и позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ). Сейчас в Нижнем Новгороде такого оборудования нет, поэтому пациентов приходится отправлять в Москву, Казань или Владимир.

При создании онкоцентра областные власти готовы взять на себя строительство корпуса и саркофага для циклотрона, а само оборудование можно будет заказать на предприятиях «Росатома», который начал делать его по программам импортозамещения. Затраты на создание такого центра в региональном правительстве оценили в 4,6 млрд руб. Как ранее писал «Ъ», проект «Город здоровья» в Нижнем Новгороде областные власти хотят реализовать совместно с компанией «Медскан» (входит в структуру ГК «Росатом»).

Еще в 18 млрд руб. предварительно потребуется на строительство хирургического корпуса, в котором будут 22 операционные и двух-трехместные палаты с санузлами (всего 390 коек), и поликлиники на 210 тыс. посещений в год.

Замгубернатора подсчитал, что на этом объекте можно сэкономить примерно 10% затрат, сократив часть помещений и убрав актовый зал, пищеблок и лабораторию, которые уже есть в больнице Семашко.

Областные чиновники считают, что нижегородский «Город здоровья» после запуска станет единым центром для диагностики и лечения онкозаболеваний. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее отмечал, что больничный город после его создания будет работать не только на нужды Нижегородской области, но и соседних регионов. По подсчетам областных властей, запуск проекта поможет сохранить в регионе те 1,2 млрд руб., которые сейчас остаются в других регионах, куда нижегородцы вынуждены обращаться за медицинской помощью за ОМС, и привлечь в страховую медицину средства за лечение иногородних пациентов.

Если Главгосэкспертиза в течение трех месяцев одобрит предложенный Нижегородской областью ценовой аудит, регион либо самостоятельно будет разрабатывать проектно-сметную документацию, либо закажет контракт полного цикла на проектирование и строительство «Города здоровья».

По заверению Андрея Чечерина, на перспективу 2028–2030 годов за регионом в федеральном бюджете зарезервировано более 11 млрд руб. под строительство онкоцентра. Чтобы их «разморозить», региональные власти должны пройти «территориальное планирование» — доказать правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, что «Город здоровья» встроен в общероссийскую систему здравоохранения. Пройти защиту проекта нижегородские власти намерены к лету 2026 года, а строительство объектов предполагается провести в 2026–2028 годах.

Строительство гостиничного комплекса для размещения больных за больницей Семашко планируется провести с привлечением частного инвестора. Производство медицинских расходных материалов планируется в профильном кластере «Квантовой долины». По словам генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава РФ Андрея Каприна, строительство хирургического онкологического корпуса и поликлиники в рамках «Города здоровья» позволит централизовать онкологическую службу Нижегородской области, а создание радионуклидной диагностики и терапии обеспечит на одной территории полный цикл диагностики, лечения и сопровождения пациентов.

Депутаты комитета по соцвопросам одобрили планы облправительства по созданию «Города здоровья». Лидер фракции КПРФ Роман Кабешев отметил, что нижегородским властям вместо покупки дорогостоящих игроков необходимо создавать в регионе «команду мечты» из профессиональных врачей и учителей, переманивая лучшие кадры из других регионов. Как писал «Ъ», депутаты от КПРФ в последние годы добивались выделения бюджетных средств на строительство онкологического центра в Новинках. Однако в Госдуме РФ неоднократно отказывали в этом, полагая, что Нижегородская область в силах самостоятельно профинансировать этот проект.

Роман Кряжев