Для спасения Юли Борзых не хватает 847 593 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Юли грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Консервативное лечение не дало желаемого результата. В связи с быстрым увеличением деформации позвоночника, прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, усиливающимся болевым синдромом девочке требуется операция с использованием щадящей технологии VBT, которая устранит искривление позвоночника, сохранив его подвижность. В результате уйдет болевой синдром, восстановится полноценное дыхание и правильная осанка. Качество жизни Юли кардинально улучшится».

Стоимость операции 2 168 593 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 300 000 руб. Телезрители ГТРК «Воронеж» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 847 593 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Юлю Борзых, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Юлиной бабушки — Любови Анатольевны Шишкиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).