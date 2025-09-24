В Новороссийске выросло число пострадавших при атаке БПЛА
При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали семь человек и двое погибли
Семь человек пострадали во время атаки беспилотников на Новороссийск в среду, еще двое погибли. Ранее сообщалось о шести пострадавших и двух жертвах. Как сообщили в кубанском оперштабе, шесть человек госпитализированы, седьмой пострадавший «получил ранения легкой степени тяжести».
В городе введен режим ЧС, развернут оперативный штаб.
На данный момент в Новороссийске снова работают сирены. Работники городского оперштаба начнут поквартирные обходы после снятия угрозы. При атаке были повреждены несколько зданий, в том числе многоэтажный жилой дом.
Угроза также объявлена для Геленджика, Туапсе и Сочи. На сочинских пляжах эвакуируют отдыхающих.