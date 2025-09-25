«Общество оказалось не готово к такому бурному развитию средств индивидуальной мобильности»

Законодатели готовят изменения по вопросам регулирования работы такси и использования питбайков. Существующие нормы требуют корректировок, которые учтут поступающие предложения со стороны регионов и профессиональных сообществ. При этом для федерального финансирования остаются в приоритете развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. В частности, Удмуртии одобрили заявку на получение 70 новых автобусов. О том, каких ждать изменений в законодательстве, что сейчас находится на рассмотрении в комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, о новых автобусах для Удмуртии, о регулировании работы такси и использования питбайков рассказал «Ъ-Удмуртия» депутат от республики Олег Гарин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

— Олег Владимирович, начинается осенняя сессия Госдумы. Над чем предстоит работать нижней палате парламента и, в частности, вашему комитету?

— Прежде всего, хочу отметить, что предыдущая, восьмая сессия Госдумы была одной из самых продуктивных. Мы приняли 354 закона, 71% из них были законами прямого действия, это самый высокий показатель. Важным результатом стало то, что мы на 100% выполнили план законодательного обеспечения реализации послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию.

Основными направлениями нашей законопроектной работы стали поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, развитие системы образования, защита материнства и детства, регулирование миграционной сферы, защита граждан от кибермошенников, укрепление экономики и развитие малого и среднего предпринимательства. В осеннюю сессию нам предстоит не менее напряженная работа по этим направлениям.

Если говорить о планах транспортного комитета, в котором я работаю, то прежде всего это подготовка изменений в закон о такси. Он начал работать два года назад, за это время мы проанализировали правоприменительную практику и сделали выводы о необходимости его корректировки. Много предложений поступило от участников рынка, от экспертов, все это мы обязательно учтем.

Например, мы уже приняли в первом чтении законопроект, позволяющий оформлять краткосрочный, от 10 дней, полис ОСГОП — это страхование гражданской ответственности перевозчика, по которому пострадавшие в ДТП с такси пассажиры смогут получить возмещение до 2 млн руб. Есть мнение, что нужно предусмотреть возможность приобретать такие полисы даже на один день, мы его обсуждаем.

Есть проблемы, связанные с перевозкой детей: при заказе такси с детскими креслами цена выше, чем без них. Родители вынуждены переплачивать — и это при том, что вопросы демографии у нас сегодня в приоритете. Определенные сложности при пользовании такси возникают у людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти и многие другие вопросы необходимо учесть при корректировке закона. Наша цель — сделать услуги такси доступными для всех категорий граждан, обеспечить безопасность всех участников движения и легальность перевозок.

— Уже не первый год в летний сезон много проблем доставляют подростки на питбайках. Растет число ДТП с ними, они создают помехи на дорогах. Как навести порядок в этой сфере?

— Вопрос действительно сложный. Важно понимать, что питбайки по закону не предназначены для дорог общего пользования, они не готовы к этому с технической точки зрения: нет фар, стоп-сигналов и поворотников. Это спортивный инвентарь, который можно использовать только на специализированных гоночных трассах и треках. Однако родители часто покупают детям питбайки, не задумываясь о последствиях. А многие подростки даже не знают правил дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

К сожалению, это приводит к несчастным случаям. По статистике, растет количество травм, полученных как самими детьми, так и другими участниками движения. Многие подростки гоняют на питбайках по паркам, тротуарам, скверам и дорогам, где это запрещено. Они собираются в компании и соревнуются, кто лучше управляет техникой.

На федеральном и региональном уровнях разрабатываются механизмы для решения этой проблемы. Мы сейчас совместно с комитетом Госдумы по молодежной политике готовим законопроект по ситуации с питбайками. Есть различные региональные инициативы, например, Удмуртия предлагает запретить продажу нефтепродуктов несовершеннолетним на заправках. Правда, это вряд ли сильно улучшит положение, так как родители или старшие товарищи все равно помогут с покупкой топлива. Обсуждается ужесточение наказания, вплоть до конфискации техники, для нарушителей, а также введение ответственности для родителей, чьи дети допускают нарушения.

Питбайки не имеют номерных знаков, их сложно идентифицировать. Более того, сотрудникам ГАИ трудно остановить подростков, когда те пытаются уехать. Погоня за ними может привести к несчастному случаю. Поэтому важно найти эффективные механизмы регулирования этой ситуации.

— В некоторых городах принимаются решения о полном запрете кикшеринга. Например, нельзя арендовать электросамокат в Перми. Такие же ограничения анонсировали в Воткинске. Какова ваша позиция: стоит ли запрещать, или надо заниматься развитием инфраструктуры?

— Законодательное регулирование этой сферы уже существует, но его оказалось недостаточно. Общество оказалось не готово к такому бурному развитию средств индивидуальной мобильности (СИМ), особенно электросамокатов. Инфраструктура не успевает, да и культура еще не сформировалась: многие пользователи электросамокатов не задумываются о том, что они тоже участники дорожного движения, особенно если у них мощный самокат (более 4 кВт), хотя они должны соблюдать ПДД.

Сегодня многое уже прописано в законах. Например, нельзя ездить по тротуарам со скоростью более 25 км/ч и массой техники более 35 кг. Если самокат едет по тротуару, его мощность не должна превышать 250 Вт. Однако контролировать соблюдение этих требований сложно, особенно если человек использует личный самокат, его невозможно идентифицировать. Мы ищем разные механизмы для решения этой проблемы.

С арендными самокатами все проще, так как многие фирмы оснащают их номерными знаками и в целом устанавливают жесткие условия для пользователей. Сейчас уже можно идентифицировать шеринговый самокат и даже регулировать его скорость через системы навигации. Например, электросамокаты некоторых компаний можно использовать только в определенных зонах.

Конечно, должен быть контроль и ответственность. Сегодня обсуждается идея увеличения возраста, с которого можно ездить на СИМ, с 14 до 16 лет. Увеличиваются штрафы за нарушения. Кроме того, предлагается ввести обязательное страхование для пользователей СИМ. Это поможет в случае ДТП.

Ведется большая работа по развитию инфраструктуры, в том числе с участием шеринговых компаний. Здесь нужен комплексный подход. Федеральные власти должны устанавливать общие рамки, регионы — иметь свои правила и возможности. Также необходимо менять культуру использования СИМ.

Есть регионы, которые запретили шеринговые самокаты, однако по моему мнению это не решение проблемы, ведь по всей стране более 40 млн человек используют этот вид транспорта. И для многих это не развлечение, а удобная альтернатива общественному транспорту или дополнение к нему.

Мир меняется, и наша задача как законодателей — успевать за этими изменениями и предвидеть их последствия.

— Несколько лет назад Ижевск получил новые трамваи и троллейбусы, однако износ общественного транспорта довольно высок. Каковы перспективы дальнейшего его обновления?

— Обновление общественного транспорта — одна из ключевых задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 2030 года регионы должны получить 33 тыс. новых автобусов, троллейбусов и трамваев. Удмуртия тоже участвует в этой программе. Например, в этом году республика подала заявку на 70 автобусов, в том числе 50 большого класса, она одобрена. Это проблему полностью не решит, но такое обновление будем проводить поэтапно, что позволит снизить износ транспортных средств и повысить качество услуг для пассажиров. Мы уже привыкли, что Ижевск не опускается ниже пятого места по уровню комфорта общественного транспорта — будем стараться сохранить такое положение дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В этом году много внимания уделяется ремонту трамвайных путей в Ижевске, в том числе на загруженных перекрестках. Важно, чтобы инфраструктура соответствовала нормативам и постоянно развивалась.

Есть вопросы по пригородным и межмуниципальным перевозкам. Перевозчикам они зачастую невыгодны, они уменьшают количество транспортных единиц на маршрутах, отправляют на них старую технику. Проблему поднимали уже много раз, и я, в частности, выступал в Минтрансе РФ с предложением субсидировать такие маршруты. Это важно для людей, которым общественный транспорт жизненно необходим, например, для пенсионеров.

Необходимо разработать программу на федеральном уровне и направлять субсидии в регионы, потому что самостоятельно с финансированием таких маршрутов субъектам справиться сложно.

— Много критики со стороны горожан высказывается в адрес платных парковок. В частности, речь о том, что плата и штрафы даже не покрывают расходы на их обслуживание. Городские власти говорят, что цели заработать и не было, а важно было навести порядок в центре столицы. Как вы оцениваете ситуацию?

— Платные парковки не должны приносить городскому бюджету убытки. Здесь важно все просчитать, чтобы и город не терял деньги, и центр можно было разгрузить, и в то же время обеспечить людям возможность оставлять свои автомобили в удобных местах.

Когда программа создания парковочных мест будет завершена, расходы на ее содержание должны уменьшиться. И зарабатывать город должен не на штрафах, а именно на добросовестной плате за парковку. А вырученные средства нужно направить на развитие транспортной инфраструктуры, строительство новых парковочных мест. Платные парковки должны приносить пользу и городу, и жителям.

— С 1 сентября вступил в силу федеральный закон о так называемом периоде охлаждения при получении кредита. Он призван повлиять на проблему телефонных мошенников. Какие еще меры необходимы, чтобы количество пострадавших сокращалось?

— Работа в этом направлении ведется постоянно, в том числе на законодательном уровне. В весеннюю сессию мы приняли большой пакет законов, направленный на защиту граждан от мошенников, в осеннюю сессию обязательно продолжим заниматься этой проблемой. Но, к сожалению, постоянно появляются новые схемы обмана, злоумышленники активно ищут пути обхода ограничений. Поэтому гражданам надо быть очень внимательными и бдительными.

Период охлаждения дает заемщикам время обдумать решение о кредите. Например, если сумма кредита составляет от 50 тыс. до 200 тыс. руб., у человека есть 4 часа на раздумья, а если сумма больше, то этот период будет длиться 48 часов. Кроме того, теперь можно накладывать самозапрет на получение кредитов. Миллионы людей уже воспользовались этой возможностью, так как она позволяет обезопасить себя от обмана и необдуманных решений.

Также мы активно боремся с дропперами — людьми, чьи карты используются для обналичивания средств, полученных преступным путем. Планируется введение ограничения на количество карт, которые может иметь один человек. За использование карт дропперов предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы, особенно если это делается в составе группы. При этом лицо, впервые передавшее карты для правонарушений, освобождается от ответственности, если активно способствовало раскрытию преступления и добровольно сообщило о других преступлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Был большой запрос на изменение законодательства в отношении несовершеннолетних. Теперь для получения карты ребенком необходимо согласие родителей. Это позволит родителям контролировать количество карт и следить за финансовыми операциями ребенка.

Работа по борьбе с мошенничеством будет продолжаться, но, повторю, не менее важно просвещать людей, чтобы они были более осторожными и не становились жертвами обмана.

— Какие еще важные реализованные законодательные инициативы вы бы отметили?

— В приоритете остается поддержка семьи, материнства и детства. Тут я хотел бы отметить продление материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Напомню также, что ежегодно проводится индексация материнского капитала. Это серьезная поддержка.

Также был большой запрос на упрощение процедуры покупки жилья большей площади с использованием материнского капитала, и Госдума приняла соответствующие изменения в законодательство. Сократился максимальный срок рассмотрения документов на получение материнского капитала с 10 до 5 дней. Кроме того, теперь семьи смогут получить живыми деньгами неиспользованные суммы меньше 10 тыс. руб.

В минувшую сессию было принято много решений, направленных на улучшение здоровья и благополучия детей. Например, мы ограничили возраст продажи вейпов и других курительных смесей, ужесточили наказание для тех, кто продает эти товары несовершеннолетним. В целом вейпы — большая проблема, осенью мы будем рассматривать вопрос об их полном запрете. Также мы запретили продажу несовершеннолетним энергетических напитков, так как они наносят большой вред детскому организму.

— Много внимания Госдума уделяет поддержке участников СВО и их семей. Какая работа сейчас ведется в этом направлении?

— Поддержка участников специальной военной операции остается приоритетом. С начала СВО принято 139 федеральных законов, в том числе 15 — за весеннюю сессию. Среди них, например, возможность списывать регионам часть бюджетных кредитов, если они эти средства направляют на поддержку участников СВО и их семей.

Мы внесли изменения в порядок выплат ветеранам боевых действий. Теперь они должны быть произведены в течение 30 дней. В случае гибели участника СВО на выплаты сможет претендовать женщина, которая не состояла с ним в официальном браке, но при этом они проживали вместе в течение трех лет, вели совместное хозяйство и у них есть общий ребенок. Также мы приняли решение о продлении сроков действия результатов ЕГЭ для тех, кто находится на службе. Это поможет ребятам поступить в вузы после возвращения.

Работа будет продолжена, к осенней сессии уже подготовлены порядка 10 законопроектов в части поддержки наших бойцов и их близких. В том числе, например, о том, чтобы второе среднее профессиональное образование для участников СВО и второе высшее образование для супруг погибших ветеранов сделать бесплатными. Это позволит бывшим военнослужащим быстрее адаптироваться к мирной жизни и дополнительно поддержит семьи погибших бойцов.

Надо отметить, что по всей стране и в том числе в Удмуртии идет постоянная работа по сбору и отправке в зону боевых действий всего, что необходимо нашим бойцам. У нас в республике эту деятельность координирует Глава региона Александр Бречалов. Пользуясь случаем, хочу еще раз от души поблагодарить всех, кто в этом участвует.

Еще одна важная линия работы, связанная с СВО, — это возвращение бойцов из плена. Здесь я тоже хочу поблагодарить всех, кто участвует в этом процессе: Министерство обороны России, уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову, главу Удмуртии Александра Бречалова и моего коллегу Шамсаила Саралиева. Совместными усилиями нам удалось вернуть домой уже девять земляков.

— Вы упоминали нацпроекты. Насколько эффективно они реализуются в Удмуртии?

— Сегодня роль национальных проектов особенно важна. Они помогают развивать приоритетные направления. Их финансирование растет: С 2019 по 2024 год по всем регионам оно составило 16 трлн руб., 2025–2030 годах сумма достигнет 40 трлн руб.

И здесь много зависит от активности регионов, от того, как они подают заявки на получение финансирования из федерального бюджета. У нас в Удмуртии глава республики Александр Бречалов лично занимается этим вопросом. Мы видим, какие изменения происходят в нашей республике, например, по обновлению дорожной инфраструктуры. Масштабные работы сейчас идут на федеральной трассе в районе Можги, чтобы она соответствовала современным требованиям и объему трафика. В этом году только в Ижевске ремонтируются 29 участков, в целом выделено более 3 млрд руб. По программе ремонта тротуаров «Пешеходный Ижевск» сумма увеличена в два раза. Т. е. дополнительные средства из федерального бюджета стимулируют и региональные власти к увеличению финансирования.

Очень популярна программа «Формирование комфортной городской среды», потому что люди сами выбирают, что будет благоустроено в следующем году. В этом году 125 тыс. жителей республики приняли участие в голосовании. Люди верят в эти проекты. Дворовые территории тоже обновляются — 36 отремонтированы по всей Удмуртии. Возможно это не так много, но у нас в большем приоритете остается благоустройство общественных пространств. И такие пространства появляются в каждом городе и сельском населенном пункте. В целом по программе «Формирование комфортной городской среды» мы получим в этом году свыше 700 млн руб. из федерального бюджета. Это очень хорошо.

Благодаря нацпроектам и народной программе «Единой России», в Удмуртии отремонтировали 39 школ, а до 2027 года это коснется еще 31 школы. Мы расширили программу, добавив детские сады и среднее профессиональное учреждение. Это важные шаги для развития региона. В рамках проекта «Культура малой родины» обновляются библиотеки и дома культуры. Кроме того, за 2022–2023 годы отремонтировано 44 почтовых отделения, а в прошлом году построено два новых.

Все эти проекты направлены на улучшение качества жизни жителей, им уделяет большое внимание президент страны Владимир Путин. Их реализация позволит создать комфортные условия для жизни людей и обеспечить устойчивое развитие России.

Беседовал Михаил Красильников