Хинштейн сообщил о восстановлении электроснабжения в Курской области

Энергетики восстановили электроснабжение по резервной схеме в Льговском и Конышевском районах, а также в Ивановском сельсовете Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Остаются точечные адреса, где могут наблюдаться перебои с электроснабжением. Бригады их отрабатывают»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Сегодня врио губернатора сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ без света остались потребители пяти районов. Рыльский, Глушковский и Кореневский районы еще ночью перевели на резервные источники питания, их жители обеспечены электричеством.