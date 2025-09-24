Мэрия: екатеринбуржец в зоне СВО продвинул линию фронта на 7 километров

Гвардии старший лейтенант Денис Михайлов, уроженец Екатеринбурга, обеспечил продвижение российской линии фронта более чем на семь километров в ходе штурма позиций противника, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Наступление происходило в районах населенных пунктов Желанное, Новожеланное и Камышовка в августе 2024 года. Благодаря руководству Дениса Михайлова российским силам удалось захватить позиции противника, его вооружение и средства связи. Несмотря на полученное ранение, гвардии старший лейтенант Михайлов отказался от эвакуации и продолжил руководство наступлением. В ходе операции были уничтожены пять пулеметных расчетов врага, а рота закрепилась на новых рубежах, обеспечив продвижение основных сил.

Денис Михайлов с 2016 года проходит военную службу по контракту, дважды участвовал в специальной военной операции в Сирии. С марта 2022 года он участвует в боевых действиях в зоне СВО.

За годы военной службы он прошел путь от начальника радиостанции в воинском звании рядового до заместителя командира батальона в звании гвардии старшего лейтенанта. За проявленные качества и достижения Денис Михайлов получил орден Мужества, а также медали «За отвагу», Суворова и Жукова. Ему досрочно присвоены звания гвардии лейтенанта и гвардии старшего лейтенанта.

Полина Бабинцева