Испугавшийся полиции подросток на мопеде попал в тяжелое ДТП в Стрельне

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Стрельне, где пострадал несовершеннолетний на мопеде. Дорожный инцидент произошел 21 сентября около 17:00 на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Парковой улицы, сообщили в региональном ГУ МВД.

Было установлено, что 15-летний подросток, управляя мопедом без водительского удостоверения и соответствующей экипировки, выехал на проезжую часть и заметил патрульный автомобиль ДПС.

Желая избежать возможного внимания полиции, подросток резко увеличил скорость, однако не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Андрей Цедрик