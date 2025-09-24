Ботсвана хочет купить De Beers

Президент Ботсваны Дума Боко рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций компании De Beers.

«Мы более чем готовы к этой сделке, которая может произойти уже до конца октября,— сообщил вчера в эфире Bloomberg TV в Нью-Йорке президент Ботсваны Дума Боко.— Это вопрос экономического суверенитета для Ботсваны». Африканской стране уже принадлежит 50% компании Debswana, основного производителя необработанных алмазов для De Beers, которая владеет оставшимися 50%.

В мае британская горнодобывающая компания Anglo American (АА) заявила о планах продать De Beers. AA — акционер De Beers с 1926 года. С 2011 года Anglo American владеет 85% De Beers, остальные 15% принадлежат правительству Ботсваны.

Около 80% экспорта Ботсваны и около трети государственных доходов приходится на алмазы. Именно поэтому многие эксперты рассматривали правительство Ботсваны как одного из наиболее вероятных претендентов на покупку акций De Beers.

По итогам минувшего года запасы нераспроданных алмазов De Beers достигли максимума с 2008 года. К росту запасов на складах привели падение спроса в Китае, усиление конкуренции со стороны искусственных алмазов, а также пандемия COVID-19.

Также сегодня стало известно, что власти Анголы рассматривают возможность покупки миноритарного пакета акций De Beers. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов страны, соответствующую заявку подала в Anglo American ангольская государственная компания Endiama, занимающаяся добычей, обработкой и продажей алмазов.

Евгений Хвостик