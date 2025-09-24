Мишустин назвал приемлемым дефицит бюджета в 2026 году

Федеральные расходы бюджета в следующем году вырастут до 44,869 трлн руб., доходы прогнозируются на уровне 40,283 трлн руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он заявил, что дефицит бюджета останется приемлемым.

Правительство разрабатывало проект бюджета с учетом текущих вызовов, утверждает премьер. Подходы к его формированию он назвал максимально реалистичными и отчасти консервативными в оценке стоимости нефти, курса рубля и по динамике роста. Ключевые приоритеты проекта бюджета — выполнение социальных обязательств перед гражданами, заявил сегодня господин Мишустин.

Сегодня Минфин внес в правительство бюджетный пакет, в составе которого — повышение ставки главного по объемам российского налога, НДС, с 20% до 22%. Необходимость такого шага ведомство объяснило нуждами обороны и безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «НДС попал под мобилизацию».