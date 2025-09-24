Пятикратный чемпион России по футболу Далер Кузяев продолжит карьеру в «Рубине»

Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Далером Кузяевом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/26. За «Рубин» он будет играть под 14-м номером.

С 2023 по 2025 год Далер Кузяев выступал за французский «Гавр». За команду он провел 46 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отметившись двумя результативными передачами. Также полузащитник представлял петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Кроме того, выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик» и грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»).

После девяти туров Российский премьер-лиги «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. На счету клуба 15 очков.

Таисия Орлова