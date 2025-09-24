Доход от ненефтегазовых поступлений в России вырастет до 78% в 2026 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о росте доходов российского бюджета от ненефтегазовых поступлений. В 2026 году их доля увеличится до 78%.

«Доходы (федерального бюджета.— “Ъ”) на 2026 год прогнозируются на уровне 40,3 млрд руб. Причем доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет почти до 78%»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства.

В начале сентября Минфин России сообщал, что ненефтегазовые доходы российского бюджета за январь-август этого года выросли на 14,3% и составили 17,7 трлн руб. Нефтегазовые доходы при этом сократились на 20,2% — до 6,03 трлн руб.