Нефтегазовые доходы бюджета за восемь месяцев снизились на 20,2%

Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-август снизились на 20,2% до 6,03 трлн руб., сообщается на сайте Министерства финансов.

Основная причина — снижение средней цены на нефть. Несмотря на это, поступления нефтегазовых доходов превысили базовый уровень, но есть риски дальнейшего снижения из-за ослабления ценовой конъюнктуры. Министерство финансов отмечает, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие недополученных доходов обеспечивают устойчивость бюджетной системы к колебаниям.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за тот же период выросли на 14,3% и составили 17,7 трлн руб. Поступления оборотных налогов, включая НДС, увеличились на 6,0%, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции.