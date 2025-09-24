Испортившим дверь военкору «Известий» уменьшили срок лишения свободы

Мосгорсуд сократил на три месяца срок приговора Светлане Агибаловой и Владиславу Ремневу. В июне их приговорили к 3,5 года колонии за рисование пентаграммы на двери журналиста «Известий» Валентина Трушнина. Об этом сообщило «РИА Новости».

В июне Щербинский районный суд Москвы признал фигурантов виновными в вандализме и воспрепятствовании работе журналистов. Как установило следствие, в 2023 году злоумышленники нарисовали пентаграммы на двери и стенах подъезда, а также расставили свечи. Получившуюся инсталляцию они сфотографировали и отправили отчет куратору. За это преступникам заплатили по 5 тыс. руб.

В октябре 2023 года вандалов задержали. Как выяснилось позже, Агибалова и Ремнев совершали такие же акты вандализма против двух граждан и двух специальных корреспондентов федеральных каналов. В отношении осужденных также могли возбудить дело об угрозе убийством, так как Валентину Трушнину поступали угрозы.

Никита Черненко