Нарисовавшим пентаграмму на двери квартиры военкора Трушнина дали по 3,5 года

Щербинский райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам общего режима Светлану Агибалову и Владислава Ремнева. Они нарисовали пентаграмму на стенах подъезда и двери в квартиру военкора «Известий» Валентина Трушнина. Фигурантов признали виновными в вандализме и воспрепятствовании законной деятельности журналистов, сообщили в столичной прокуратуре.

Преступление произошло в октябре 2023 года. Ведомство уточнило, что осужденные пытались принудить военкора отказаться от распространения информации. Для этого они нарисовали пентаграммы со свиной головой и расставили горящие свечи. Во время расследования выяснилось, что осужденные совершили такие же акты вандализма против двух граждан и двух специальных корреспондентов федеральных каналов.

По данным «РИА Новости», злоумышленники действовали из мотива «стойкой ненависти и неприязни к военным корреспондентам». Результаты своих действий они сфотографировали и отправили неизвестным лицам. За это фигурантам перечислили по 5 тыс. руб.

В октябре того же года «Известия» сообщили о задержании подозреваемых в вандализме. Утверждается, что они получали задания с Украины через чат-бот. В отношении фигурантов также могли возбудить дело об угрозе убийством, потому что господину Трушнину поступали угрозы и оскорбления.

Никита Черненко