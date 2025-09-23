Протапливание в социальных учреждениях Ленобласти начнется со следующей недели

Со следующей недели в социальных учреждениях Ленинградской области начнется периодическое протапливание. Это связано с установившейся в регионе прохладной осенней погодой, сообщил председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Областные чиновники заявляют, что технически 47-й регион полностью готов к зиме: в Ленобласти задействованы почти 2,5 тыс. км тепловых сетей и 725 котельных.

При этом на случай устранения нарушений при возникновении внештатных ситуаций сформировано 676 аварийных бригад, уточнили в пресс-службе областного правительства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ресурсоснабжающих организациях АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отчитались о завершении подготовки к новому отопительному сезону. При этом энергетики заявили о троекратном снижении числа прорывов труб после проведенных испытаний.

Андрей Цедрик