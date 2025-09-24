Команда модности нашей

Многие бренды уже давно делают ставку на футболистов из-за их глобального влияния и привлекательного образа победителей. И сегодня то, что игроки регулярно отпрашиваются с тренировок на Неделю моды, уже никого не удивляет. Но раньше все было совсем иначе — вспоминаем первопроходцев, которые проложили путь нынешним футболистам-модникам.

Дэвид Бекхем

Бекхем — человек-бренд. Именно он стал мостом между миром футбола и высокой моды и легитимизировал саму идею того, что атлет может быть лицом известного бренда. Бекхем начал создавать тренды еще будучи молодым игроком — он смело смешивал классику и кежуал, часто менял прически и старался не пропускать модные показы. При этом сам футболист не спешил выходить на подиум в качестве модели — исключением стала лишь небольшая проходка в магазине H&M в Лондоне в 2012 году. Вместе с женой Викторией Дэвид запустил линию модной одежды и парфюма dVb (David and Victoria Beckham), а также линию нижнего белья David Beckham Bodywear for H&M. Сегодня Бекхем — президент-амбассадор Британского модного совета и глобальный амбассадор модного дома Hugo Boss. Дэвид был первым, кто доказал, что для футболиста мода — это не просто хобби, а мощный инструмент для построения личной империи.

Роналдинью

Если Бекхем олицетворял европейский лоск, то Роналдинью привнес на улицы Милана и Барселоны безудержную латинскую энергию. Он игнорировал строгие каноны, смешивая яркие цвета, массивные украшения, мешковатые джинсы и футболки с мультяшными принтами. Бразилец внес вклад в популяризацию культовых кроссовок Nike Air Max, которые он носил на победном для своей сборной ЧМ-2002, и беретов Kangol, в которых он регулярно появляется на публике после завершения карьеры. В 2014 году Роналдинью запустил собственную линейку уличной одежды [R] One, а в 2024-м попробовал себя в качестве модели на Парижской неделе моды, эффектно пройдя по подиуму для бренда KidSuper. Роналдинью никогда не следовал трендам — его стиль олицетворял радость и легкость, становясь отражением характера улыбчивого бразильца.

Кристиан Вьери: итальянский мачизм

В начале 2000-х Кристиан Вьери был воплощением итальянского гламура и брутальной элегантности. Его стиль был уверенным и беззастенчиво дорогим: строгие костюмы, массивные часы и солнцезащитные очки даже в помещении. Вьери не просто носил брендовые вещи — он жил в их эстетике, будучи главным секс-символом итальянского футбола нулевых. Кристиан был частым гостем на модных показах и светских раутах, вместе со своим другом Паоло Мальдини запустил бренд одежды Sweet Years, встречался с топ-моделями, а в 2003 году даже оказался на подиуме во время показа новой коллекции своего соотечественника Джорджо Армани на Неделе мужской высокой моды в Милане.

Пеп Гвардиола: стильный минимализм

Немногие знают, что одним из первых звездных футболистов на подиуме был именно Гвардиола. В 1993 году Пеп участвовал в показе модельера Антонио Миро, за что потом был раскритикован Йоханом Кройфом, тренировавшим «Барселону» в то время. Причем все вещи, в которых в тот вечер появился Гвардиола, были распроданы за несколько дней. Еще будучи игроком, а затем и тренером, Пеп Гвардиола демонстрировал стиль, во многом отличавшийся от броской эстетики многих коллег. Его кредо — интеллектуальный минимализм, качественный базис и идеальный крой. Пеп и сегодня предпочитает темные, приглушенные тона, свитера из тонкой шерсти и безупречно сидящие пальто.

Илья Петрук