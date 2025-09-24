В Курске появятся еще четыре выделенных полосы

В Курске заработают четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Александр Замараев в своем Telegram-канале.

Арка в Курске на улице Карла Маркса

Фото: Валерий Безугольников

Фото: Валерий Безугольников

Новые участки организованы на подъеме улицы Энгельса — от транспортной развязки Сумского моста до перекрестка с улицей Красной Армии; на проспекте Кулакова — от трамвайного переезда напротив дома №25 по улице 2-я Энергетиков до остановки «Льговский поворот»; на дублере улицы Косухина — от кругового перекрестка с проспектом Энтузиастов до дома №31 по улице Косухина; а также на Привокзальной площади в районе домов №1 и №2.

До этого в областном центре действовали восемь «выделенок» на основных магистральных улицах — Ленина, Радищева, проспекте Победы и Сонина. По оценке властей, их эффективность подтверждена: автобусы проходят данные участки без задержек.

Введение «выделенок» проходит в рамках комплексной работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. Вскоре полосы планируют организовать на улицах Студенческая и Косухина (от Майского рынка в сторону Студенческой), а также проспекте Кулакова (от улицы Магистральная до пересечения с проспектом Ленинского Комсомола и в обратном направлении — до Рышковского путепровода).

Общая протяженность выделенных полос в Курске сегодня составляет около 14,5 км. Летом концессионер общественного транспорта в Курске и Липецке — группа «Мовиста» — заявил о необходимости корректировок проектов, реализуемых в этих городах. В Курске из-за повышения стоимости материалов может на 3,1 млрд руб. вырасти смета.

Анна Швечикова