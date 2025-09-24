Мишустин: МРОТ с 2026 года вырастет до 27 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года составит 27 тыс. руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. На сегодняшний день МРОТ составляет 22 тыс. 440 руб.

«Он (МРОТ.— "Ъ") вырастет более, чем на 20%, и с 1 января следующего года составит 27093 руб.» — сказал господин Мишустин. По его словам, зарплаты вырастут у 4,5 млн человек.

Премьер-министр также объявил о продолжении индексации МРОТ, подчеркнув, что минимальная оплата труда уже превышает прожиточный минимум. «Вопросы роста доходов людей постоянно находятся в центре внимания правительства»,— добавил он.

В июле законопроект, предусматривающий повышение МРОТ до 27 тыс. руб., был одобрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.