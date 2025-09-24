Памфилова упрекнула Молдавию в уничтожении оппозиции и наспех сделанных законах

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пожаловалась, что российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ не допустили на парламентские выборы в Молдавии. Из-за этого она назвала молдавские выборы фикцией и заявила, что голосование в Молдавии ничуть не честное и не свободное.

«О какой свободе и честности может идти речь, когда избирательное законодательство переписывается на лету, оппозиционные силы не допускают до выборов, а лидеров сажают за решетку?»,— сказала госпожа Памфилова (цитата по пресс-службе российского ЦИК).

По словам Эллы Памфиловой, отказ мотивирован решением спецслужбы республики. Российских наблюдателей предупредили об этом накануне, сообщает пресс-служба. Отправиться в Молдавию в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ они должны были сегодня.

БДИПЧ осуществляет наблюдение за выборами в государствах—участниках организации. Российский МИД пообещал поставить вопрос о «вопиющем решении властей Молдавии» перед руководством этого органа. Министерство иностранных дел России также вызвало посла Молдавии в Москве Лилиана Дария из-за отказа молдавских властей аккредитовать российских представителей. Выборы в республике должны пройти 28 сентября.