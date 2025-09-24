Посла Молдавии вызвали в МИД России

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии в Москве Лилиана Дария. Ему заявили решительный протест из-за отказа молдавских властей аккредитовать российских представителей в качестве наблюдателей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в парламент республики 28 сентября.

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий

Фото: OSCE Parliamentary Assembly Посол Молдавии в России Лилиан Дарий

«Данный шаг является грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является Республика Молдова. Он несовместим с демократическими ценностями, о приверженности которым заявляет молдавское руководство, и является очередным проявлением антироссийского курса»,— заявил МИД России.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ осуществляет наблюдение за выборами в государствах—участниках организации. Российский МИД пообещал поставить вопрос о «вопиющем решении властей Молдавии» перед руководством БДИПЧ.

Лусине Баласян