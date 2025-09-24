Мишустин: российский ВВП в 2026 году вырастет на 1,3%

В 2026 году прогнозируется рост российской экономики на 1,3%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Сегодня Минфин внес в кабмин проект бюджета на следующие три года и представил поправки в бюджет на текущий год.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам премьера, бюджетный проект «основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития». Согласно этому прогнозу, в следующем году ВВП вырастет на 1,3%, а всего «за трехлетку он увеличится почти на 7%». «В номинальном выражении порядка 276 трлн рублей», — добавил господин Мишустин.

Предыдущий вариант прогноза предполагал рост в 2026 году на 2,4%.

Михаил Мишустин добавил, что при подготовке проекта стояла задача «минимизировать влияние негативных факторов».