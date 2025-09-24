Актер Панкратов-Черный опроверг сообщения о своей госпитализации

Информация о госпитализации актера Александра Панкратова-Черного не соответствует действительности. Об этом ТАСС рассказал сам артист. Агентство пишет, что он «впервые вышел на связь» после сообщений об экстренной госпитализации.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Актер Александр Панкратов-Черный

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

До этого телеканал RT публиковал видео, на котором господин Панкратов-Черный призывает зрителей не верить тому, что «пишут о нем в интернете». «Все это чепуха, бред полный. Не ищите меня в поднебесье, не теряйте меня на земле»,— говорит актер на ролике, цитируя собственные стихи.

Накануне о госпитализации 76-летнего актера сообщила Курганская филармония, где должен был состояться спектакль «Женихи» с его участием. Вместо него главную роль исполнил Владимир Майсурадзе. Telegram-канал Mash писал, что господина Панкратова-Черного госпитализировали из-за осложнений на фоне онкологического заболевания.

Полина Мотызлевская