Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали

Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован, сообщается на сайте Курганской филармонии, где должен был состояться спектакль «Женихи» с его участием. Вместо него главную роль исполнит Владимир Майсурадзе.

Telegram-канал Mash пишет, что господина Панкратова-Черного госпитализировали из-за осложнений на фоне онкологического заболевания. «Врачи обнаружили рак легких два месяца назад, когда лечили хронический бронхит. Год назад Панкратов-Черный сломал ребра и столкнулся с поражением мелких сосудов мозга»,— утверждает проект.

Александру Панкратову-Черному 76 лет. В 1969 году окончил актерский факультет Горьковского театрального училища, в 1976-м — режиссерский факультет ВГИКа. С того же момента работает режиссером киностудии «Мосфильм». Имеет звания заслуженного артиста РФ и народного артиста РФ.

Полина Мотызлевская