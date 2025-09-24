Reuters: военный самолет Испании сообщил о проблемах с GPS вблизи Калининграда

Испанский военный самолет столкнулся с помехами в работе GPS, когда по пути в Литву пролетал вблизи Калининградской области. Об этом сообщило агентство Reuters.

На борту самолета находились министр обороны Испании Маргарита Роблес и родственники испанских летчиков, которые участвовали в операции НАТО по противовоздушной обороне на восточном фланге. Госпожа Роблес направлялась на встречу с главой литовской Минобороны Довиле Шакалене, следует из публикации.

«Это, должно быть, распространенное явление на этом маршруте, а также на коммерческих рейсах. Дело не в том, что это наш самолет»,— сообщил агентству представитель Минобороны. Он отметил, что благодаря зашифрованной системе, установленной на самолете, помех в работе навигации не возникло.

1 сентября газета Financial Times сообщила, что самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пришлось сажать в болгарском аэропорту по бумажным картам из-за сбоя в работе GPS. Источники издания назвали это «явным вмешательством» со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил газете, что РФ не связана со сбоями в навигационной системе лайнера.